Російські окупанти захопили пологове відділення у Ворзелі та прикриваються жінками та дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Російські окупанти захопили пологове відділення у Ворзелі та прикриваються жінками і дітьми. Про це у своєму Telegram повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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“Нелюді-окупанти захопили пологове відділення в Ворзелі і прикриваються жінками та дітьми. Хай тільки волос впаде з їхніх голів”, - написав він.
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Від початку поточної доби російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів на території України.
Станом на початок четвертої доби війни загинуло понад 210 громадян України, понад 1100 отримали поранення. Серед загиблих є діти.