Від початку доби російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Від початку поточної доби російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів на території України. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.
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Наголошується, що з 00:00 27 лютого російські окупанти нанесли 5 авіаційних та 16 ракетних ударів.
Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:
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- до аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 бр АА, що базується в населеному пункті Остров Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 повітряно-космічних сил;
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- до аеродрому Барановичи – чотири винищувача-бомбардувальника Су-34.
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Перегрупувавши війська, противник проводить наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці успішно захищають місто.
Також ворог продовжує вчиняти воєнні злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст Харків та Балаклея.
Триває відчайдушна оборона міста Херсона. Противник здійснював спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищено.
Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені до ведення бойових дій.
Додамо
Тим часом, оголосивши “контртерористичну операцію” в північно-західній частині Чорного моря, кораблі ВМС РФ захопили в полон ще два цивільних українських судна.