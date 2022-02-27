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15 марта, 19:03 • 80395 просмотра

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С начала суток российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов на территории Украины

С начала суток российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов на территории Украины

Киев • УНН

 • 127785 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. С начала текущих суток российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов на территории Украины. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что с 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:

  • К аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр АА, что базируется в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;
  • К аэродрому Барановичи - четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Перегруппировав войска, противник проводит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы успешно защищают город.

Также враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов Харьков и Балаклея.

Продолжается отчаянная оборона города Херсона. Противник осуществлял попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также привлечены к ведению боевых действий.

Добавим

Тем временем, объявив “контртеррористическую операцию” в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна.

Украинские Национальные Новости

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