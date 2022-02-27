С начала суток российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов на территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. С начала текущих суток российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов на территории Украины. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что с 00:00 27 февраля российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.
Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:
-
- К аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр АА, что базируется в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;
-
- К аэродрому Барановичи - четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
-
Перегруппировав войска, противник проводит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы успешно защищают город.
Также враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов Харьков и Балаклея.
Продолжается отчаянная оборона города Херсона. Противник осуществлял попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.
Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также привлечены к ведению боевых действий.
Добавим
Тем временем, объявив “контртеррористическую операцию” в северо-западной части Черного моря, корабли ВМС РФ захватили в плен еще два гражданских украинских судна.