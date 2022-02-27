На початок четвертої доби війни в Україні загинуло понад 200 громадян, серед яких діти

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“Станом на початок четвертої доби війни загинуло понад 210 громадян України, понад 1100 отримали поранення”, - йдеться в повідомленні.

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Через артилерійський обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у м. Києві загинула дитина, ще четверо (двоє дітей та двоє дорослих отримали поранення).

Також російська ДРГ розстріляла автівку на вул. О. Теліги у м. Києві, в якій перебувала родини з трьома дітьми. Дівчинка та батьки загинули, ще двоє дітей у важкому стані у лікарні.

Поблизу м. Херсон ворог завдав удару по кареті швидкої допомоги. Водій та поранений український військовий згоріли, один з поранених отримав вогнепальне поранення.

У Охтирському районі на Сумщині російські танки розстріляли автобус з цивільними. Швидкі допомоги російські військові не пропускають. Місцевість навколо замінована. Сімейні лікарі пішки із амбулаторії виходять на місце, аби надати медичну допомогу постраждалим.

На Херсонщині в районі с. Зеленівка військові РФ піддали обстрілу автівку цивільного журналіста.

Внаслідок влучення артилерійського снаряду у багатоповерховий будинок у м. Харкові по вул. Бучми 40а загинула жінка, 60 людей, які перебували у підвалі, силами ДСНС України вдалось врятувати.

У рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл військ агресора в районі с. Волохів Яр на Харківщині загинуло 5 людей, ще 6 отримали поранення.

У м. Чернігові без тепла та світла геріатричний пансіонат, обласна лікарня, психоневрологічна лікарня, знищено дитячий садочок.

Після обстрілів з тяжкої артилерії у лікарнях м. Маріуполя Донецької області перебуває 47 цивільних осіб, в тому числі 17 у важкому стані.

У м. Васильків Київської області ворог обстріляв дитячий інтернат.

Під час авіаудару та обстрілу "Градами" мм. Сартана, Талаківка, Гнутове на Донеччині поранено цивільну особу, через постійний вогонь швидка допомога не може доїхати.

“Прошу міжнародну спільноту, наших партнерів продовжувати посилювати економічні та фінансові санкції на Російську Федерацію для негайного припинення військових дій та геноциду українського народу. Ми вдячні вам за рішення про відключення агресора від SWIFT”, - наголосила Денісова.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом. На всій території України ввели воєнний стан.