На начало четвертых суток войны в Украине погибло более 200 граждан, среди которых дети

Цитата

“По состоянию на начало четвертых суток войны погибло более 210 граждан Украины, более 1100 получили ранения”, - говорится в сообщении.

Детали

Из-за артиллерийского обстрела детской больницы "Охматдет" в г. Киеве погиб ребенок, еще четверо (двое детей и двое взрослых получили ранения).

Также российская ДРГ расстреляла машину на ул. Е. Телиги в г. Киеве, в которой находилась семья с тремя детьми. Девочка и родители погибли, еще двое детей в тяжелом состоянии в больнице.

Близ г. Херсон враг нанес удар по карете скорой помощи. Водитель и раненый военный сгорели, один из раненых получил огнестрельное ранение.

В Ахтырском районе Сумской области русские танки расстреляли автобус с гражданскими. Скорые помощи российские военные не пропускают. Местность вокруг заминирована. Семейные врачи пешком из амбулатории выходят на место, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Херсонская область в районе с. Зеленовка военные РФ подвергли обстрелу машину гражданского журналиста.

В результате попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в г. Харькове по вул. Бучмы 40а погибла женщина, 60 человек, которые находились в подвале, силами ГСЧС Украины удалось спасти.

В рейсовом автобусе, который попал под обстрел войск агрессора в районе с. Волохов Яр в Харьсковской области погибли 5 человек, еще 6 получили ранения.

В г. Чернигове без тепла и света гериатрический пансионат, областная больница, психоневрологическая больница, уничтожен детский сад.

После обстрелов из тяжелой артиллерии в больницах г. Мариуполя Донецкой области находится 47 гражданских лиц, в том числе 17 в тяжелом состоянии.

В г. Васильков Киевской области враг обстрелял детский интернат.

Во время авиаудара и обстрела "Градами" мм. Сартана, Талаковка, Гнутово Донецкой области ранено гражданское лицо, из-за постоянного огня скорая помощь не может доехать.

“Прошу международное сообщество, наших партнеров продолжать усиливать экономические и финансовые санкции на Российскую Федерацию для немедленного прекращения военных действий и геноцида украинского народа. Мы благодарны Вам за решение об отключении агрессора от SWIFT”, - подчеркнула Денисова.

Напомним

24 февраля в 5:00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом. На всей территории Украины ввели военное положение.