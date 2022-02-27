Российские оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми

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“Нелюди-оккупанты захватили родильное отделение в Ворзеле и прикрываются женщинами и детьми. Пусть только волос упадет с их голов”, - написал он.

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С начала текущих суток российские оккупанты нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов на территории Украины.

По состоянию на начало четвертых суток войны погибло более 210 граждан Украины, более 1100 получили ранения. Среди погибших есть дети.