Ситуація в Києві контрольована, усі спроби ворога досягти мети зазнали невдач
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. 28 лютого російські окупанти продовжили спроби прорвати оборону Києва. Про це інформують Сухопутні війська ЗСУ у Facebook, передає УНН.
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“Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник зазнавати втрат особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей”, — заявив командувач Сухопутних військ ЗС України — командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.
Нагадаємо
Війська окупантів зазнали значних збитків. Росія втратила у війні з Україною 4500 осіб — вони поранені та вбиті.