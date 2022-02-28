Ситуация в Киеве контролируемая, все попытки врага достичь цели потерпели неудачу

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“Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками терпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес потери личного состава. Русские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей”, — заявил командующий Сухопутных войск ВС Украины — командующий обороны Киева генерал-полковник Александр Сырский.

Напомним

Войска оккупантов понесли значительные убытки. Россия потеряла в войне с Украиной 4500 человек — они ранены и убиты.