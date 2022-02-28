Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще не покидают попыток продолжать его - Генштаб ВСУ

Цитата

“Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в ходе воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

Отмечается, что в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

"Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Удается успешно отражать атаки батальйонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления”, — информирует ВСУ.

По состоянию на сегодня, артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн вражеской техники и живой силы противника.

"Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся. Защитники Украины продолжают удерживать устойчивую оборону", - отмечается в сообщении.

Ранее

Сухопутные войска ВСУ ранее сообщали, что 28 февраля российские оккупанты продолжили попытки прорвать оборону Киева.



Дополнение

Войска оккупантов понесли значительные потери. Россия потеряла в войне с Украиной 4500 человек — они ранены и убиты.