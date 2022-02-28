Вторжение РФ: за четверо суток ориентировочные потери оккупанта - 29 самолетов, 191 танк и 5300 военных

Детали

Маляр сообщила, что суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6:00:

* Самолеты 29

* Вертолеты 29

* Танки 191

* Боевые бронированные машины 816

* Пушек 74

* ЗРК БУК 1

* Град 21

* Автомобильная техника 291

* Цистерны 60

* БпЛА ОТР 3

* Корабли/катера 2

* Средства ПВО 5

* Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)

Она отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточиваются на ведении боя. "Кроме того, информацию мы можем получить лишь по завершению боя, а бои бывают крайне длительные во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", - написала Маляр.

Замглавы Минобороны добавила, что если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие именно сутки произошли те или иные потери.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.