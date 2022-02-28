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Вторжение РФ: за четверо суток ориентировочные потери оккупанта - 29 самолетов, 191 танк и 5300 военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ориентировочные суммарные потери врага за четверо предыдущих суток (24, 25, 26, 27) захватнической войны Российской Федерации в Украине  - уничтожено 29 самолетов, 29 вертолетов и 191 танк. Также потери личного состава - 5300 российских военных. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, пишет УНН.

Детали

Маляр сообщила, что суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6:00:

* Самолеты 29
* Вертолеты 29
* Танки 191
* Боевые бронированные машины 816
* Пушек 74
* ЗРК БУК 1
* Град 21
* Автомобильная техника 291
* Цистерны 60
* БпЛА ОТР 3
* Корабли/катера 2
* Средства ПВО 5
* Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)

Она отметила, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредоточиваются на ведении боя. "Кроме того, информацию мы можем получить лишь по завершению боя, а бои бывают крайне длительные во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день", - написала Маляр.

Замглавы Минобороны добавила, что если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие именно сутки произошли те или иные потери.

Дополнение

Ранее сообщалось, что российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Украинские Национальные Новости

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