Мэр Мариуполя: украинские военные уничтожили еще один российский самолет

Цитата

“Наши уважаемые военные — Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов“ уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!" - сказал Бойченко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что ориентировочные суммарные потери врага за четыре предыдущих суток (24, 25, 26, 27) захватнической войны Российской Федерации в Украине уничтожено 29 самолетов, 29 вертолетов и 191 танк.



