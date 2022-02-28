Мэр Мариуполя: украинские военные уничтожили еще один российский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинские военные уничтожили самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, пишет УНН со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.
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“Наши уважаемые военные — Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов“ уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!" - сказал Бойченко.
Дополнение
Ранее сообщалось, что ориентировочные суммарные потери врага за четыре предыдущих суток (24, 25, 26, 27) захватнической войны Российской Федерации в Украине уничтожено 29 самолетов, 29 вертолетов и 191 танк.