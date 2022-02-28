На Донеччині за добу через обстріли окупантів 6 людей загинули, 8 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внаслідок обстрілів окупантів на Донеччині за добу загинули 6 цивільних осіб, 8 поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Національної поліції України.
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"Ситуація на Донеччині на 28 лютого: внаслідок обстрілів окупантів за добу постраждали 14 цивільних осіб. Загинули 6 людей, 8 поранено. Загалом з моменту ескалації 17 лютого окупанти вбили 46 мирних жителів Донеччини, 133 особи дістали поранення, з них — дві дитини“, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліція виїжджає на місця обстрілів і ретельно документує наслідки воєнної агресії РФ.
Вказано, що під вогнем ворога опинилися Волноваха, Маріуполь, Талаківка, Мангуш, Торецьк, Сартана, Червона Поляна. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 42 будинки.
“Ввечері було вкотре обстріляно селище Сартану, яку війська РФ цілеспрямовано винищують. Загинуло 2 людини, 5 поранено. Прямо зараз наші захисники боронять Маріуполь, "гарячою“ точкою залишається й Волноваха. Окупанти б’ють по житлових будинках, не даючи змоги евакуювати мирне населення, яке опинилося в заручниках ворога. В зоні ураження залишаються діти”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Українські військові знищили літак російських окупантів, який учора чотири рази обстрілював селище Сартану та Лівобережний район Маріуполя.