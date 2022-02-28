В Донецкой области за сутки из-за обстрелов оккупантов 6 человек погибли, 8 ранены

Цитата

"Ситуация в Донецкой области на 28 февраля: в результате обстрелов оккупантов за сутки пострадали 14 гражданских лиц. Погибли 6 человек, 8 ранены. В целом с момента эскалации 17 февраля оккупанты убили 46 мирных жителей Донбасса, 133 человека получили ранения, из них — два ребенка“, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полиция выезжает на места обстрелов и тщательно документирует последствия военной агрессии РФ.

Указано, что под огнем врага оказались Волноваха, Мариуполь, Талаковка, Мангуш, Торецк, Сартана, Красная Поляна. По предварительным данным, повреждены по меньшей мере 42 дома.

"Вечером был в очередной раз обстрелян поселок Сартана, который войска РФ целенаправленно истребляют. Погибло 2 человека, 5 ранено. Прямо сейчас наши защитники защищают Мариуполь, "горячей“ точкой остается и Волноваха. Оккупанты бьют по жилым домам, не давая возможности эвакуировать мирное население, оказавшееся в заложниках врага. В зоне поражения остаются дети”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Украинские военные уничтожили самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя.