На Донеччині окупанти вбили ще одну людину, двох поранили - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили одного і поранили двох жителів Донецької області. Про це у п'ятницю повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
"За 19 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Білій Горі. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення", - повідомив Мороз у Telegram.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за повідомленням, росіяни вбили 1744 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4264.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.