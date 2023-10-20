В Донецкой области оккупанты убили еще одного человека, двоих ранили - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки убили одного и ранили двух жителей Донецкой области. Об этом в пятницу сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 19 октября россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Белой Горе. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения", - сообщил Мороз в Telegram.
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С 24 февраля 2022 года, по сообщению, россияне убили 1744 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4264.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.