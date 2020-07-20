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На Донеччині арештували жінку, яка заради частини квартири "замовила" колишнього чоловіка

На Донеччині арештували жінку, яка заради частини квартири "замовила" колишнього чоловіка

Київ • УНН

 • 12757 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. На Донеччині відправили під варту жінку, яка з метою заволодіння частиною квартири колишнього чоловіка вирішила замовити його вбивство. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Донецької області.

"…обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 168 160 грн жительці міста Костянтинівка, яка підозрюється у готуванні до злочину, вчиненого на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у червні 2020 року жінка з метою заволодіння частиною квартири колишнього чоловіка вирішила замовити його вбивство. Знайшовши виконавця, зловмисниця передала йому фото жертви, завдаток у розмірі 5 000 грн. За її планом, чоловік мав потонути у місцевому водоймищі внаслідок "нещасного випадку".

15 липня 2020 року правоохоронними органами проведено імітування обстановки так званого "вбивства" та замовниці передано фотодокази його скоєння, а також довіреність на розпорядження майном. Під час передачі останньої частини винагороди у розмірі 600 доларів США жінку затримано.

"Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на рішення суду в частині визначення застави. Досудове розслідування триває", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України протягом першого півріччя цього року запобігла 6 замовним убивствам.

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