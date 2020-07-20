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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43539 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 107564 просмотра

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4 марта, 13:46 • 134987 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111117 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 132181 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102194 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104462 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

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В Донецкой области арестовали женщину, которая ради части квартиры "заказала" бывшего мужа

В Донецкой области арестовали женщину, которая ради части квартиры "заказала" бывшего мужа

Киев  •  УНН

 • 12754 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Донецкой области отправили под стражу женщину, которая с целью завладения частью квартиры бывшего мужа решила заказать его убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.

"...избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 168 160 грн жительнице города Константиновка, которая подозревается в приготовлении к преступлению, совершенного на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в июне 2020 года женщина с целью завладения частью квартиры бывшего мужа решила заказать его убийство. Найдя исполнителя, злоумышленница передала ему фото жертвы, задаток в размере 5 000 грн. По ее плану, мужчина должен утонуть в местном водоеме в результате "несчастного случая".

15 июля 2020 года правоохранительными органами проведено имитирование обстановки так называемого "убийства" и заказчице передано фотодоказательства его совершения, а также доверенность на распоряжение имуществом. Во время передачи последней части вознаграждения в размере 600 долларов США женщина задержана.

"Сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда в части определения залога. Досудебное расследование продолжается", - добавляется в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины в течение первого полугодия этого года предотвратила 6 заказных убийств.

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