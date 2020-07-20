В Донецкой области арестовали женщину, которая ради части квартиры "заказала" бывшего мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Донецкой области отправили под стражу женщину, которая с целью завладения частью квартиры бывшего мужа решила заказать его убийство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Донецкой области.
"...избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 168 160 грн жительнице города Константиновка, которая подозревается в приготовлении к преступлению, совершенного на заказ (ч. 1 ст. 14 п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в июне 2020 года женщина с целью завладения частью квартиры бывшего мужа решила заказать его убийство. Найдя исполнителя, злоумышленница передала ему фото жертвы, задаток в размере 5 000 грн. По ее плану, мужчина должен утонуть в местном водоеме в результате "несчастного случая".
15 июля 2020 года правоохранительными органами проведено имитирование обстановки так называемого "убийства" и заказчице передано фотодоказательства его совершения, а также доверенность на распоряжение имуществом. Во время передачи последней части вознаграждения в размере 600 долларов США женщина задержана.
"Сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение суда в части определения залога. Досудебное расследование продолжается", - добавляется в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины в течение первого полугодия этого года предотвратила 6 заказных убийств.