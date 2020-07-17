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СБУ за пів року запобігла шістьом замовним убивствам

СБУ за пів року запобігла шістьом замовним убивствам

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Служба безпеки України протягом першого півріччя цього року викрила протиправну діяльність 51 організованого злочинного угруповання, що вчиняли насильницькі, корупційні та інші злочини. СБУ також запобігла 6 замовним убивствам. Про це сьогодні поінформували в пресцентрі СБУ, передає УНН.

"209 особам, які були учасниками цих злочинних угруповань, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. За вчинення злочинів у організованих формах засуджено 21 особу", – йдеться в повідомленні.

У СБУ прозвітували, що на Київщині повідомлено про підозру 6-ти членам ОЗУ, які незаконно утримували людей та змусили їх підписати договір позики на 860 тисяч доларів США задля відчуження майна.

На Дніпропетровщині СБУ викрила банду, якою керував начальник Павлоградського відділу поліції. Він разом з підлеглими залякував та катував людей, щоб отримати необхідні свідчення і штучно наростити статистику розкритих злочинів.

На Київщині була викрита озброєна банда, до якої входили чинні та колишні правоохоронці. Вони викрадали і незаконно утримували підприємців з IT-галузі і “вибили” з двох осіб 238 тисяч доларів.

СБУ також запобігла 6 замовним убивствам.

"Спільно зі спецслужбою Грузії попереджено подвійне замовне вбивство на території закавказької країни, яке організували учасники кримінальних кіл з обох держав. У Рівненській області затримано замовника вбивства громадського активіста. Останній публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубування лісів у Рівненській і Житомирській областях", – нагадали в СБУ.

У відомстві зазначили, що 21 представнику злочинного середовища, у тому числі 11 "злодіям у законі", заборонили в’їзд в Україну.

"Загалом за напрямом боротьби з організованою злочинністю за 6 місяців 2020 року за матеріалами СБУ розпочато 298 досудових розслідувань, в яких 477 особам повідомлено про підозру", – відзвітували в СБУ.

Як раніше повідомляв УНН, слідчі ДБР затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас.

Нагадаємо, на Прикарпатті затримали кілера, який підозрюється у розстрілі кримінального авторитета у Львові у вересні 2015 року. 

Українські Національні Новини

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