СБУ за полгода предотвратила шесть заказных убийств

"209 лицам, которые были участниками этих преступных группировок, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. За совершение преступлений в организованных формах осужден 21 человек", - говорится в сообщении.

В СБУ отчитались, что в Киевской области сообщено о подозрении 6-ти членам ОПГ, незаконно удерживавших людей и заставивших их подписать договор займа на 860 тысяч долларов США для отчуждения имущества.

В Днепропетровской области СБУ разоблачила банду, которой руководил начальник Павлоградского отдела полиции. Он вместе с подчиненными запугивал и пытал людей, чтобы получить необходимые показания и искусственно нарастить статистику раскрытых преступлений.

В Киевской области была разоблачена вооруженная банда, в которую входили действующие и бывшие правоохранители. Они похищали и незаконно удерживали предпринимателей с IT-отрасли и "выбили" из двух человек 238 тысяч долларов.

СБУ также предотвратила 6 заказных убийств.

"Совместно со спецслужбой Грузии предотвращено двойное заказное убийство на территории закавказской страны, которое организовали участники криминальных кругов с обоих государств. В Ровенской области задержан заказчик убийства общественного активиста. Последний публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях", - напомнили в СБУ.

В ведомстве отметили, что 21 представителю преступной среды, в том числе 11 "ворам в законе", запретили въезд в Украину.

"В целом по направлению борьбы с организованной преступностью за 6 месяцев 2020 года по материалам СБУ начато 298 досудебных расследований, в которых 477 лицам сообщено о подозрении", - отчитались в СБУ.

Как ранее сообщал УНН, следователи ГБР задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс.



Напомним, на Прикарпатье задержали киллера, который подозревается в расстреле криминального авторитета во Львове в сентябре 2015 года.