ДБР попередило замовне вбивство заступника мера Черкас: затриманий депутат

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Слідчі ДБР затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

“Слідчі Державного бюро розслідувань, спільно з Департаментом контррозвідки СБУ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас. Слідством встановлено, що один з депутатів Черкаської міської ради через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу, за грошову винагороду намагався організувати умисне вбивство заступника міського голови міста Черкас”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства та сплатив йому завдаток.

“У ході спільної багатоходової спецоперації, правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі грошей, в якості оплати за злочин, затримали його організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали організатора замовного вбивства.

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