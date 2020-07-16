ГБР предупредило заказное убийство заместителя мэра Черкасс: задержан депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Следователи ГБР задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"Следователи Государственного бюро расследований совместно с Департаментом контрразведки СБУ под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского головы города Черкасс. Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния, за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского головы города Черкасс", - говорится в сообщении.
Указано, что депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток.
"В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказе (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.
Напомним, на Закарпатье задержали организатора заказного убийства.