На Прикарпатті затримали кіллера, який підозрюється у розстрілі авторитета у Львові

"Сьогодні, 13 липня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області затримали кілера, причетного до резонансного вбивства у Львові. Чоловіка розшукували з 2016 року, він є учасником злочинного угруповання "Морда", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що мова іде про події вересня 2015 року. Тоді у Львові був розстріляний раніше судимий чоловік, який мав зв’язок з кримінальними колами.

Так, правоохоронці встановили двох зловмисників, причетних до вбивства – обидва входили до злочинного угруповання "Морда". Вони залишили територію України та були оголошені в міжнародний розшук.

"14 червня 2019 року досудове розслідування щодо одного із зловмисників, який виконував роль водія, було завершене. Обвинувальний акт за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) скеровано до суду", - розповіли в поліції.

Повідомляється, що правоохоронці встановили місце перебування кілера та затримали його на території Івано-Франківської області.

Нагадаємо, правоохоронці розшукували двох чоловіків, які застрелили львів'янина.