На Прикарпатье задержали киллера, который подозревается в расстреле авторитета во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На Прикарпатье задержали киллера, который подозревается в расстреле криминального авторитета во Львове в сентябре 2015 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 13 июля, оперативники управления стратегических расследований во Львовской области задержали киллера, причастного к резонансному убийству в Львове. Мужчину разыскивали с 2016 года, он является участником преступной группировки "Морда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет о событиях сентября 2015 года. Тогда во Львове был расстрелян ранее судимый мужчина, который имел связь с криминальными кругами.
Так, правоохранители установили двух злоумышленников, причастных к убийству - оба входили в преступную группировку "Морда". Они покинули территорию Украины и были объявлены в международный розыск.
"14 июня 2019 года досудебное расследование в отношении одного из злоумышленников, который исполнял роль водителя, было завершено. Обвинительный акт по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) направлен в суд" , - рассказали в полиции.
Сообщается, что правоохранители установили местонахождение киллера и задержали его на территории Ивано-Франковской области.
Напомним, правоохранители разыскивали двух мужчин, которые застрелили львовянина.