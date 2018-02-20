На Донбасі кількох бойовиків відрядили в Ростовську область по нову техніку - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Російське командування на Донбасі відправило кількох бойовиків в Ростовську область для отримання нової автомобільної та броньованої техніки. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“13-19 лютого цього року до російського міста Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області відряджені бойовики окремого мотострілецького полку так званого 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ для отримання автомобілів та броньованої техніки”, — повідомив Д.Гуцуляк.
Як повідомляв УНН, житловий будинок згорів на Донеччині внаслідок обстрілів бойовиків.