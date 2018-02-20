На Донбассе нескольких боевиков отправили в Ростовскую область за новой техникой - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Российское командование на Донбассе отправило нескольких боевиков в Ростовскую область для получения новой автомобильной и бронированной техники. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"13-19 февраля этого года в российский город Камянск-Шахтинский Ростовской области отправлены боевики отдельного мотострелкового полка так называемого 1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск для получения автомобилей и бронированной техники", - сообщил Д.Гуцуляк.
Как сообщал УНН, жилой дом сгорел в Донецкой области в результате обстрелов боевиков.