На Донбасі фіксують скупчення військової техніки бойовиків

Деталі

Зазначається, що перший об’єкт розташований в Горлівці на території заводу “Еластомер”, що в 9 км від лінії розмежування. Територія заводу досить велика. У цехах можна розмістити техніку та особовий склад.

Масштаби заводу можна оцінити по відео, де водій під’їжджає до заводу з боку вулиці Мікояна і деякий час їде уздовж нього по вулиці Можайського.

Другий об’єкт знаходиться поблизу Моспіно — колишній аеродром “ДОСААФ”. Він розташований в 12 км на південний схід від Донецька.

За інформацією джерел “Радіо Донбас.Реалії”, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року. Інформацію про час, коли цей об’єкт став використовуватися під базування російських гібридних сил, розвідники не підтвердили, але зазначають, що її присутність тут фіксувалася і раніше.

Доповнення

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