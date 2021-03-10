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21:00 • 33091 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 71669 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 59169 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100980 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 68066 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 97619 перегляди

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18 березня, 10:29 • 116651 перегляди

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В Криму помітили колону російської військової техніки

В Криму помітили колону російської військової техніки

Київ • УНН

 • 18562 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. На трасі “Таврида” в районі Бахчисарая в анексованому Росією Криму помітили колону російської військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.

Деталі

У бік Севастополя пройшло близько 15-ти військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції.

На двох перехрестях у самому Севастополі були помічені патрулі військово-транспортної інспекції, а на рейді виконував маневри один із великих кораблів Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо

Росія та Білорусь мають намір провести спільні військово-тактичні навчання, які заплановані на середину березня.

Українські Національні Новини

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