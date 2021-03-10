В Криму помітили колону російської військової техніки

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У бік Севастополя пройшло близько 15-ти військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції.

На двох перехрестях у самому Севастополі були помічені патрулі військово-транспортної інспекції, а на рейді виконував маневри один із великих кораблів Чорноморського флоту Росії.

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Росія та Білорусь мають намір провести спільні військово-тактичні навчання, які заплановані на середину березня.