В Криму помітили колону російської військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. На трасі “Таврида” в районі Бахчисарая в анексованому Росією Криму помітили колону російської військової техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
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У бік Севастополя пройшло близько 15-ти військових машин у супроводі автомобілів військової автоінспекції.
На двох перехрестях у самому Севастополі були помічені патрулі військово-транспортної інспекції, а на рейді виконував маневри один із великих кораблів Чорноморського флоту Росії.
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Росія та Білорусь мають намір провести спільні військово-тактичні навчання, які заплановані на середину березня.