В Крыму заметили колонну российской военной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. На трассе “Таврида” в районе Бахчисарая в аннексированном Россией Крыму заметили колонну российской военной техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
Детали
В сторону Севастополя прошло около 15-ти военных машин в сопровождении автомобилей военной автоинспекции.
На двух перекрестках в самом Севастополе были замечены патрули военно-транспортной инспекции, а на рейде выполнял маневры один из больших кораблей Черноморского флота России.
Напомним
Россия и Беларусь намерены провести совместные военно-тактические учения, которые запланированы на середину марта.