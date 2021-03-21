На Донбассе фиксируют скопление военной техники боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На оккупированной территории Донецкой области обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков так называемой “ДНР” в Горловке и Моспино. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что первый объект расположен в Горловке на территории завода “Эластомер”, что в 9 км от линии разграничения. Территория завода достаточно велика. В цехах можно разместить технику и личный состав.
Масштабы завода можно оценить по видео, где водитель подъезжает к заводу со стороны улицы Микояна и некоторое время едет вдоль него по улице Можайского.
Второй объект находится вблизи Моспино — бывший аэродром “ДОСААФ”. Он расположен в 12 км к юго-востоку от Донецка.
По информации источников “Радио Донбасс.Реалии”, техника вооруженных формирований здесь сохраняется с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться для базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалась и ранее.
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