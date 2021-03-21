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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27917 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43225 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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На Донбассе фиксируют скопление военной техники боевиков

На Донбассе фиксируют скопление военной техники боевиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. На оккупированной территории Донецкой области обнаружили два объекта скопления военной техники боевиков так называемой “ДНР” в Горловке и Моспино. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что первый объект расположен в Горловке на территории завода “Эластомер”, что в 9 км от линии разграничения. Территория завода достаточно велика. В цехах можно разместить технику и личный состав.

Масштабы завода можно оценить по видео, где водитель подъезжает к заводу со стороны улицы Микояна и некоторое время едет вдоль него по улице Можайского.

Второй объект находится вблизи Моспино — бывший аэродром “ДОСААФ”. Он расположен в 12 км к юго-востоку от Донецка.

По информации источников “Радио Донбасс.Реалии”, техника вооруженных формирований здесь сохраняется с первой половины марта 2021 года. Информацию о времени, когда этот объект стал использоваться для базирования российских гибридных сил, разведчики не подтвердили, но отмечают, что ее присутствие здесь фиксировалась и ранее.

Дополнение

В Крыму заметили колонну российской военной техники

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