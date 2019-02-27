На Донбасі до обіду три ворожі обстріли, є поранений

"Від початку цієї доби станом на 12:00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано три прицільні ворожі обстріли. На приморській ділянці нашої оборони одразу з опівночі російсько-окупаційні війська здійснювали тривалу збройну провокацію поблизу Водяного. З напрямку населених пунктів Пікузи та Ужівка окупанти протягом двох з половиною годин вели гранатометний обстріл наших оборонних позицій, також наші захисники зафіксували розриви близько 10 ворожих мін калібру 120 мм", - сказав Гуцуляк.

За його словами, з 3:00 ранку поблизу Гнутового з напрямку окупованого села Верхньоширокинське вів вогонь ворожий снайпер. Близько 10:30 ворог вів прицільний обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях наших захисників Новолуганського. Підрозділи Об’єднаних сил протягом 20 хвилин придушили ворожу активність черговими вогневими засобами, розповів Гуцуляк.

Також, внаслідок ворожих обстрілів було поранено одного українського військового. Його евакуювали до військового мобільного госпіталя.

Нагадаємо, 26 лютого бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.