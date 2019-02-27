ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових, є поранені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. 26 лютого російські бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому дев'ять разів застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Також бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог двічі обстріляв наші опорні пункти:

“з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Верхньоторецьке;
з мінометів калібру 120 мм — поблизу села Лебединське”.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовиками здійснено дев’ять обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил:
“тричі — з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Новолуганське;
двічі — з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу міста Попасна;
з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Хутір Вільний;
з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів — поблизу села Малинове;
з мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — в районі населеного пункту Лобачеве;
з мінометів калібру 82 мм — біля села Кримське”.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Підрозділи, які зазнали вогневого впливу противника, відповідали на ворожий вогонь застосуванням усіх наявних чергових вогневих засобів, не заборонених Мінськими домовленостями.

За даними розвідки, 26 лютого було поранено 9 бойовиків. Крім того, знищено одну одиницю військової техніки противника.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
“з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів — у районі населеного пункту Водяне;
зі стрілецької та снайперської зброї — поблизу села Гнутове”.

В результаті обстрілу один наш захисник був поранений.

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