ЗСУ знищили на Донбасі двох снайперів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Гвардійці тактичної групи зі складу ООС знищили снайперську пару ворога. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
Днями військовослужбовці батальйону тактичної групи Національної гвардії України, який виконує завдання у складі операції Об’єднаних сил виявили та знищили снайперську пару російсько-окупаційних військ, які перебували на своїй вогневій позиції та готувалися до ліквідації наших захисників.
"Ми спостерігали за снайпером і його помічником два дні. Підготували позицію, дистанція була зручна, після цього успішно відпрацювали завдання контрснайперської боротьби", - розповіли українські військові.
Заступник командувача Об'єднаних сил з питань застосування сил та засобів НГУ генерал-лейтенант Володимир Пеньков під час зустрічі з бійцями тактичної групи подякував гвардійцям за службу та нагородив відзнаками за високий професіоналізм.
Як повідомляв УНН, 25 лютого російські бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому противник тричі застосував артилерію калібру 122 мм та міномети 120-го калібру, витративши 85 снарядів та мін.