ВСУ уничтожили на Донбассе двух снайперов

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КИЕВ. 26 февраля. УНН. Гвардейцы тактической группы из состава ООС уничтожили снайперскую пару врага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

На днях военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины, который выполняет задачи в составе операции Объединенных сил обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, которые находятся на своей огневой позиции и готовятся к ликвидации наших защитников.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперськой борьбы", - рассказали украинские военные.

Заместитель командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-лейтенант Владимир Пеньков во время встречи с бойцами тактической группы поблагодарил гвардейцам за службу и наградил отличиями за высокий профессионализм.

Как сообщал УНН, 25 февраля российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник трижды применил артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра, потратив 85 снарядов и мин.

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