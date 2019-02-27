ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. 26 февраля российские боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом девять раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Также боевики вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил с боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши опорные пункты:
"С автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
из минометов калибра 120 мм - вблизи села Лебединский".
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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевиками совершено девять обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:
"Трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;
дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Попасная;
из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Вольный;
из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Малиновое;
из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лобачево;
из минометов калибра 82 мм - у села Крымское".
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения, которые подверглись огневого воздействия противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных минского договоренностями.
По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 боевиков. Кроме того, уничтожено одну единицу военной техники противника.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
"Из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
из стрелкового и снайперского оружия - вблизи села Гнутово".
В результате обстрела один наш защитник был ранен.