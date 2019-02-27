На Донбассе до обеда три вражеских обстрела, есть раненый

"С начала этого периода по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано три прицельных вражеских обстрела. На приморской области нашей обороны сразу с полуночи российско-оккупационные войска осуществляли длительную вооруженную провокацию вблизи Водяного. С направления населенных пунктов Пикузы и Ужовка оккупанты в течение двух с половиной часов вели гранатометный обстрел наших оборонительных позиций, также наши защитники зафиксировали разрывы около 10 вражеских мин калибра 120 мм", - сказал Гуцуляк.

По его словам, с 3:00 утра возле Гнутово с направления оккупированного села Верхнешироковское вел огонь вражеский снайпер. Около 10:30 противник вел прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям наших защитников Новолуганского. Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую активность дежурными огневыми средствами, рассказал Гуцуляк.

Также, в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

Напомним, 26 февраля боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск.