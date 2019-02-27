На Донбассе до обеда три вражеских обстрела, есть раненый

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 11030 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35634 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118932 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121955 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124054 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154222 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117315 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Донбассе до обеда три вражеских обстрела, есть раненый

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим "тишины", в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала этого периода по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано три прицельных вражеских обстрела. На приморской области нашей обороны сразу с полуночи российско-оккупационные войска осуществляли длительную вооруженную провокацию вблизи Водяного. С направления населенных пунктов Пикузы и Ужовка оккупанты в течение двух с половиной часов вели гранатометный обстрел наших оборонительных позиций, также наши защитники зафиксировали разрывы около 10 вражеских мин калибра 120 мм", - сказал Гуцуляк.

По его словам, с 3:00 утра возле Гнутово с направления оккупированного села Верхнешироковское вел огонь вражеский снайпер. Около 10:30 противник вел прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям наших защитников Новолуганского. Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую активность дежурными огневыми средствами, рассказал Гуцуляк.

Также, в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь.

Напомним, 26 февраля боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск.

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