На Донбассе до обеда три вражеских обстрела, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим "тишины", в результате чего ранения получил один украинский военный. Об этом во время брифинга сообщил спикер пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано три прицельных вражеских обстрела. На приморской области нашей обороны сразу с полуночи российско-оккупационные войска осуществляли длительную вооруженную провокацию вблизи Водяного. С направления населенных пунктов Пикузы и Ужовка оккупанты в течение двух с половиной часов вели гранатометный обстрел наших оборонительных позиций, также наши защитники зафиксировали разрывы около 10 вражеских мин калибра 120 мм", - сказал Гуцуляк.
По его словам, с 3:00 утра возле Гнутово с направления оккупированного села Верхнешироковское вел огонь вражеский снайпер. Около 10:30 противник вел прицельный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям наших защитников Новолуганского. Подразделения Объединенных сил в течение 20 минут подавили вражескую активность дежурными огневыми средствами, рассказал Гуцуляк.
Также, в результате вражеских обстрелов был ранен один украинский военный. Его эвакуировали в военный мобильный госпиталь.
Напомним, 26 февраля боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск.