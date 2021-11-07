На Донбасі бойовики скинули ВОГи з безпілотників по українським позиціям: реакція української делегації у ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Донбасі протягом останніх двох діб бойовики активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних Сил України. Сьогодні бойовики здійснили скидання пострілів ВОГ-17 з безпілотників по українським позиціям. Про це інформує українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, пише УНН.
Цитата
“Протягом останніх двох діб російські збройні формування активно використовували свої БПЛА для атаки позицій Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що вчора на напрямку населеного пункту Болотене (22 км на північний схід від Луганська) один БПЛА був збитий українськими підрозділами у безпосередній видимості патруля СММ ОБСЄ.
Сьогодні на напрямках Саханка — Водяне, Пікузи — Гнутове використали ще два.
“У всіх випадках ворожі БПЛА були споряджені боєприпасами типу ВОГ-17 (по два), а сьогодні здійснили їх скидання на позиції ЗС України”, — зазначається в повідомленні.
Українська делегація зазначає, що використання іноземних БПЛА категорично заборонено як Мінськими домовленостями, так і Додатковими заходами щодо посилення режиму припинення вогню від 22.07.20 р., які системно та грубо порушують окупаційні війська.
“Також, ми нагадуємо, що Збройні Сили України мають право вести вогонь у відповідь у випадку загрози життю та здоров’ю свого військового персоналу та мирних мешканців”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.