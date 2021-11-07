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На Донбассе боевики сбросили ВОГи с беспилотников по украинским позициям: реакция украинской делегации в ТКГ

Киев • УНН

 • 63923 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. На Донбассе в течение последних двух суток боевики активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных Сил Украины. Сегодня боевики осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 с беспилотников по украинским позициям. Об этом информирует украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе, пишет УНН.

На Донбассе боевики сбросили ВОГи с беспилотников по украинским позициям: реакция украинской делегации в ТКГ

Цитата

“В течение последних двух суток российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что вчера на направлении населенного пункта Болотенное (22 км к северо-востоку от Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

Сегодня на направлениях Саханка-Водяное, Пикузы-Гнутово использовали еще два.

“Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины”, — отмечается в сообщении.

Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минским договоренностям, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20г, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.

“Также, мы напоминаем, что Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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