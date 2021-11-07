ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Про це пише УНН із посиланням на штаб ООС.
Деталі
Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
В районі населеного пункту Болотеного окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
Напередодні німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що США веде переговори з ЄС через російські війська біля кордонів України.