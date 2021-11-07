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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Про це пише УНН із посиланням на штаб ООС.

ООС: бойовики двічі порушили "режим тиші"

Деталі

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Болотеного окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 7 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, — резюмували у штабі.

Нагадаємо

Напередодні німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що США веде переговори з ЄС через російські війська біля кордонів України.

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