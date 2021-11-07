ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Болотеное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ.
Ситуация от начала суток
По Состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что США ведет переговоры с ЕС из-за российских войск у границ Украины.