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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"

Киев • УНН

 • 20825 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики дважды нарушили "режим тишины"

Детали

Вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотеное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

Ситуация от начала суток

По Состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации”, — резюмировали в штабе.

Напомним

Накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что США ведет переговоры с ЕС из-за российских войск у границ Украины.

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