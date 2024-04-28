На Дніпропетровщині вночі знищили два російські безпілотники-розвідники
Київ • УНН
Вночі на Дніпропетровщині було збито два ворожі розвідувальні безпілотники, напередодні ввечері російські війська атакували місто Нікополь безпілотниками-камікадзе, спричинивши пожежу в приватному будинку, а напередодні було зафіксовано пошкодження в Дніпровському районі через уламки ворожого безпілотника.
У Дніпропетровській області вночі знищили два ворожі безпілотники-розвідники, напередодні ввечері російські війська атакували місто Нікополь дронами-камікадзе, через уламки ворожого дрона у Дніпровському районі напередодні зафіксували пошкодження, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Нікополь. Після денних обстрілів, ворог не давав спокою місту і ввечері. Вдарив по ньому двома дронами-камікадзе. Через це зайнялася приватна оселя. Надзвичайники вогонь приборкали. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих", - повідомив Лисак у Telegram.
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За уточненою інформацією, за даними голови ОВА, "внаслідок вчорашнього збиття ворожого БпЛА у Дніпровському районі уламками пошкоджено дачний будинок, господарську споруду та лінію електропередач".
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