Росія вдарила по житловому будинку на Дніпропетрощині: рятувальники гасили пожежу

Ворог знову обстрілював житловий сектор в Нікопольському районі, повідомили в ДСНС, передає УНН.

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В результаті ворожого удару виникло займання одноповерхового житлового будинку на площі 60 кв.м. у Нікопольському районі. Пожежу ліквідовано.

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