Росія вдарила по житловому будинку на Дніпропетрощині: рятувальники гасили пожежу
Київ • УНН
Росія завдала удару по житловому будинку в Нікопольському районі Дніпропетровської області, що спричинило пожежу, яку згодом загасили рятувальники.
Ворог знову обстрілював житловий сектор в Нікопольському районі, повідомили в ДСНС, передає УНН.
Деталі
В результаті ворожого удару виникло займання одноповерхового житлового будинку на площі 60 кв.м. у Нікопольському районі. Пожежу ліквідовано.
На Дніпропетровщиною збили безпілотник рф27.04.24, 17:49 • 24550 переглядiв