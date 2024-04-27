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росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронами, двоє поранених

росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронами, двоє поранених

Київ • УНН

 • 58065 перегляди

Російські війська обстріляли Нікопольський район з артилерії та безпілотників, поранивши трьох жінок віком 40, 88 та 59 років, а також пошкодивши будівлі та інфраструктуру.

Упродовж дня російські війська завдали 13 ударів дронами-камікадзе та здійснили 5 артилерійських обстрілів по Нікопольщині. Дві жінки отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Протягом дня агресор наніс 13 ударів дронами-камікаде по Нікопольщині. 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з БПЛА. Постраждали 2 жінки – 40 та 88 років

 написав Лисак.

Він зазначив, що від обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади. Там пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків.

Понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Потрощені авто.

Побита й агрофірма. Зачепило лінію електропередачі – без світла понад 300 абонентів.

Доповнення

За уточненою інформацією, через ворожу атаку у Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Лікуватиметься амбулаторно.

Дніпропетровщина: через атаку на Нікополь поранені три людини - ОВА26.04.24, 19:09 • 22139 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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