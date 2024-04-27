росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії та дронами, двоє поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район з артилерії та безпілотників, поранивши трьох жінок віком 40, 88 та 59 років, а також пошкодивши будівлі та інфраструктуру.
Упродовж дня російські війська завдали 13 ударів дронами-камікадзе та здійснили 5 артилерійських обстрілів по Нікопольщині. Дві жінки отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Протягом дня агресор наніс 13 ударів дронами-камікаде по Нікопольщині. 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас з БПЛА. Постраждали 2 жінки – 40 та 88 років
Він зазначив, що від обстрілів потерпали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади. Там пошкоджені 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків.
Понівечені 6 господарських споруд, одна з яких зайнялася. Пожежу рятувальники приборкали. Потрощені авто.
Побита й агрофірма. Зачепило лінію електропередачі – без світла понад 300 абонентів.
Доповнення
За уточненою інформацією, через ворожу атаку у Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Лікуватиметься амбулаторно.
Дніпропетровщина: через атаку на Нікополь поранені три людини - ОВА26.04.24, 19:09 • 22139 переглядiв