россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых

В течение дня российские войска нанесли 13 ударов дронами-камикадзе и совершили 5 артиллерийских обстрелов по Никопольщине. Две женщины получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

В течение дня агрессор нанес 13 ударов дронами-камикадэ по Никопольщине. 5 раз обстреливал район из артиллерии и сбросил боеприпас с БПЛА. Пострадали 2 женщины - 40 и 88 лет написал Лысак.

Он отметил, что от обстрелов страдали Никополь, Мировская и Покровская сельская громады. Там повреждены 2 пятиэтажки, 9 частных домов.

Изуродованы 6 хозяйственных построек, одна из которых загорелась. Пожар спасатели потушили. Разбитые авто.

Избита и агрофирма. Зацепило линию электропередачи - без света более 300 абонентов.

Дополнение

По уточненной информации, из-за вражеской атаки в Днепре пострадала 59-летняя женщина. У нее резаная рана. Будет лечиться амбулаторно.

Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА