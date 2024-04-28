В Днепропетровской области ночью уничтожили два российских беспилотника-разведчика

В Днепропетровской области ночью уничтожили два вражеских беспилотника-разведчика, накануне вечером российские войска атаковали город Никополь дронами-камикадзе, из-за обломков вражеского дрона в Днепровском районе накануне зафиксировали повреждения, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Еще 2 разведывательных беспилотника россиян защитники неба с воздушного командования "Восток" поймали ночью - сообщил Лысак.

Детали

"Никополь. После дневных обстрелов, враг не давал покоя городу и вечером. Ударил по нему двумя дронами-камикадзе. Из-за этого загорелся частный дом. Чрезвычайники огонь укротили. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Лысак в Telegram.

Россия ударила по жилому дому на Днепропетрощине: спасатели тушили пожар

По уточненной информации, по данным главы ОВА, "в результате вчерашнего сбития вражеского БпЛА в Днепровском районе обломками повреждены дачный дом, хозяйственная постройка и линия электропередач".

россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии и дронами, двое раненых