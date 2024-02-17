На Дніпропетровщині росіяни поцілили безпілотником по автомобілю, постраждали двоє людей - ОВА
Київ • УНН
Сьогодні вранці російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, вдаривши безпілотником по автомобілю і поранивши 49-річну жінку та 48-річного чоловіка, які зараз перебувають у важкому стані.
Російські війська сьогодні вранці атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області, поцілили безпілотником по автомобілю, постраждали двоє людей, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Із самого ранку російські нелюди почали атакувати Нікопольщину. У Марганецькій громаді ворожий БпЛА влучив в авто. Постраждали двоє людей. 49-річна жінка та 48-річний чоловік. Обоє – "важкі
З його слів, деталі щодо наслідків удару уточнюють.
рф обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв немає17.02.24, 07:59 • 30787 переглядiв