На Днепропетровщине россияне попали беспилотником по автомобилю, пострадали два человека - ОВА
Киев • УНН
Сегодня утром российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, ударив беспилотником по автомобилю и ранив 49-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Российские войска сегодня утром атаковали Никопольщину в Днепропетровской области, попали беспилотником по автомобилю, пострадали два человека, сообщил в субботу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
С самого утра российские нелюди начали атаковать Никопольщину. В Марганецкой громаде вражеский БпЛА попал в авто. Пострадали два человека. 49-летняя женщина и 48-летний мужчина. Оба - "тяжелые
По его словам, детали относительно последствий удара уточняются.
рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет17 февраля 2024, 05:59 • 29387 просмотров
На Днепропетровщине россияне попали беспилотником по автомобилю, пострадали два человека - ОВА
Сегодня утром российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, ударив беспилотником по автомобилю и ранив 49-летнюю женщину и 48-летнего мужчину, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии.
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