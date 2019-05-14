На Дніпропетровщині зник неповнолітній з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Правоохоронці Дніпропетровської області розшукують неповнолітнього Микиту Третьякова, повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Як повідомляється, Микита неодноразово залишав місце постійного проживання та виїжджав у різні міста України за межами Дніпропетровської області. Сьогодні, 14.05 близько 3-ї години ранку він пішов з дому у с. Олефірівка Петропавлівського району, де перебував в гостях у бабусі, до теперішнього часу його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: на вигляд 15 років, зріст близько 165-170 см, худорлявої статури, волосся русяве, коротко стрижене, обличчя овальне, ніс прямий, очі блакитно-сірого кольору.
Був одягнений у кофту чорного кольору з капюшоном, сірі джинси, чорні кросівки з червоними полосами, рюкзак блакитного кольору, мав при собі кошти.
Особливі прикмети хлопця - відсутність стоп на обох ногах, пересувається на протезах.
Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісті зниклого, просять повідомити до Петропавлівського відділення поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Контактні телефони розшукової групи: (050) 159-07-45, (099) 235-33-31 - чергова частина або лінія "102".
Нагадаємо, зниклого хлопця знайшли через "детективні" навички меншої сестри.