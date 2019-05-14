В Днепропетровской области исчез несовершеннолетний с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Правоохранители Днепропетровской области разыскивают несовершеннолетнего Никиту Третьякова, сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Как сообщается, Никита неоднократно оставлял место постоянного проживания и выезжал в разные города Украины вне Днепропетровской области. Сегодня, 14.05 около 3 часов утра он ушел из дома в с. Олефировка Петропавловского района, где находился в гостях у бабушки, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 15 лет, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженные, лицо овальное, нос прямой, глаза голубовато-серого цвета.
Был одет в кофту черного цвета с капюшоном, серые джинсы, черные кроссовки с красными полосами, рюкзак голубого цвета, имел при себе деньги.
Особые приметы парня - отсутствие стоп на обеих ногах, передвигается на протезах.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить в Петропавловское отделение полиции Павлоградского ОП ГУНП в Днепропетровской области.
Контактные телефоны розыскной группы: (050) 159-07-45, (099) 235-33-31 - дежурная часть или линия "102".
Напомним, пропавшего парня нашли из-за "детективных" навыков меньшей сестры.