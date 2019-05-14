Зниклого хлопця знайшли через "детективні" навички меншої сестри

До правоохоронців звернулась стурбована мати, яка протягом дня не могла знайти свого сина. Мобільний телефон хлопчика був вимкнений, а родичі та друзі нічого не знали про місцеперебування дванадцятирічного школяра.

Шукаючи хоча б якусь зачіпку, поліцейські поспілкувалися з молодшою донькою заявниці. Школярка розповіла, як брат зібрав речі та пішов, а сестру попросив тримати все в таємниці. Але вона вчинила інакше: вдяглася і прослідкувала за ним.

Сестричка не змогла чітко пояснити, куди пішов її брат, але зорієнтувалась та впізнала під’їзд, куди він зайшов.

"Детективні навички восьмирічної дівчинки допомогли співробітникам Чернігівського відділу поліції оперативно знайти хлопця", - вказали у поліції.

У будинку, на який вказала дівчинка, поліцейські і відшукали підлітка в одній з квартир. Виявилося, він у свої 12 вирішив декілька днів пожити у товариша.

З усіма учасниками інциденту поліцейські провели профілактичні бесіди.

Нагадаємо, з реабілітаційного центру у Запоріжжі зникли двоє неповнолітніх.