Пропавшего парня нашли из-за "детективных" навыков меньшей сестры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Восьмилетняя девочка помогла черниговской полиции найти своего старшего брата, который убежал из дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черниговской области.
К правоохранителям обратилась обеспокоенная мать, которая в течение дня не могла найти своего сына. Мобильный телефон мальчика был выключен, а родственники и друзья ничего не знали о местонахождении двенадцатилетнего школьника.
Ища хоть какую-то зацепку, полицейские пообщались с младшей дочерью заявительницы. Школьница рассказала, как брат собрал вещи и ушел, а сестру попросил держать все в тайне. Но она поступила иначе: оделась и последовал за ним.
Сестренка не смогла внятно объяснить, куда ушел ее брат, но сориентировалась и узнала подъезд, куда он зашел.
"Детективные навыки восьмилетней девочки помогли сотрудникам Черниговского отдела полиции оперативно найти парня", - указали в полиции.
В доме, на который указала девочка, полицейские и нашли подростка в одной из квартир. Оказалось, он в свои 12 решил несколько дней пожить у товарища.
Со всеми участниками инцидента полицейские провели профилактические беседы.
Напомним, из реабилитационного центра в Запорожье исчезли двое несовершеннолетних.